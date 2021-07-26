Общество

Псковские спецназовцы показали умение поражать цели из пулемета

Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Псковской области совершенствовали свои теоретические и практические навыки владения оружием во время планового занятия по огневой подготовке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Практические стрельбы являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке и направлены на поддержание и совершенствование навыков владения оружием бойцами Росгвардии, отметили в ведомстве.

Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не только неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся цели, на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в разных условиях освещения и погоды, в ограниченное время.

В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из пистолета, автомата, снайперской винтовки и пулемета, а также по разборке-сборке оружия и снаряжению магазина.

«Мастерство меткой стрельбы вырабатываются в результате правильно поставленного обучения, тренировок и постоянной практики», - отметил руководитель занятия.