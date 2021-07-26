Общество

Псковские библиотекари «оживили» Пушкина и Ленина

Библиотекари провели праздничный прямой эфир в День города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Во время эфира гости «студии» (псковские художники, поэты, писатели и культурные активисты) рассказывали, как правильно «заигрывать с библиолюбами», перевоплощались в княгиню Ольгу, Александра Невского, Пушкина и Ленина, объясняли, почему из Пскова утекают мозги, а также указали места, а также поговорили о фэнтези.

Кроме того, на интерактивной виртуальной праздничной площадке «О, Псков, мой, город-книгочей!» псковичей с Днем города поздравили самые активные читатели городских библиотек, известные псковские краеведы, ветераны, литераторы и музыканты.

Студентка факультета филологии Псковского государственного университета Дарья Шумаркина рассказала про грантовый проект «Звук Русского». Это будет интерактивная передвижная выставка нематериального культурного наследия для популяризации псковского музыкального фольклора.

Вторым гостем виртуальной праздничной площадки городских библиотек стала известная псковская писательница, автор романов в стиле фэнтези Ольга Шерстобитова. Читатели спрашивали, кто из псковичей стал прототипом ее литературных произведений и какие книги нужно читать детям на ночь, чтобы из них тоже выросли писатели.

Следующей о своих творческих исканиях зрителям прямого эфира рассказала поэтесса и актриса Диана Константинова. Она прочла новое стихотворение о княгине Ольге и поздравила земляков от имени Ленина.

Кроме того, читатели городских библиотек познакомились с выпускницей факультета дизайна ПсковГУ Анастасией Семеновой, которая недавно защитила диплом по созданию плакатов «Замечательные люди о Пскове», а теперь работает флористом и собирается переехать в Санкт-Петербург.