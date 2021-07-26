Общество

Сбитому в Пыталовском районе аисту пришлось удалить крыло

Аиста, сбитого на дороге в Пыталовском районе, прооперировали в ветеринарной клинике в Пскове. Птице пришлось ампутировать крыло. Об этом сообщается в группе волонтерского центра «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа волонтерского центра «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Столкновение с автомобилем сделало его (аиста — ред.) калекой на всю оставшуюся жизнь. Крыло пришлось удалить практически целиком. Он несмышленыш, только-только слетел с гнезда, еще не попробовал силу крыльев, не насладился полетами, не слетал в Африку и, кажется, не понял, что с ним произошло, почему вдруг осталось только одно крыло. Он будет жить, но никогда уже не сможет подняться в воздух. Все потому, что кто-то поленился нажать на педаль тормоза», - рассказали в волонтерском центре.

Сотрудники центра напомнили, что аисты не кормятся на дорогах ночью, а днем их можно легко увидеть. По их словам, сейчас неопытные, молодые аисты слетели с гнезд и осваивают еще малознакомый им мир. «Они могут кормиться на дорогах, по обочинам автомагистралей, в опасной близости от мчащихся автомобилей. Пожалуйста, будьте гуманны, притормаживайте, сбрасывайте скорость, если видите на автодороге или рядом аиста!» - призвали в центре водителей.

Аисты - крупные птицы весом до 4 кг, они медленно набирают высоту при взлете, столкновение на скорости с такой габаритной птицей грозит кузовными работами автомобилю, а для птицы такое оно может закончиться летальным исходом.