Общество

Порховича ожидает полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Прокуратура Порховского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении порховича, который злостно уклонялся от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что с июля 2020 года по апрель 2021 года мужчина, зная о судебном решении о выплате алиментов, уклонялся от этой обязанности. Он не оказывал добровольной помощи на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и не принимал мер к погашению задолженности и выплате алиментов. Так, общая задолженность за указанный период времени составила 125 тысяч 651 рубль.

Порховский районный суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.