Общество

Узнать о своих долгах псковичи смогут на железнодорожном вокзале

Проверить наличие задолженности предлагают псковичам судебные приставы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, мобильный пункт судебных приставов будет работать на территории железнодорожного вокзала с 17.00 до 18.30 в понедельник, 26 июля.

Все желающие смогут проверить себя на наличие долгов и получить консультацию в пределах компетенции службы судебных приставов. Соорганизатором мероприятия выступает Псковское ЛО МВД России на транспорте. Цель - привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения. Кроме того, в настоящее время Псковский линейный отдел МВД России на транспорте проводит оперативно-профилактическую операцию «Должник».

Всем обратившимся в этот день ответят на вопросы получения информации о наличии образовавшейся задолженности и ее своевременного погашения, а также о порядке использования сервиса «Банк данных исполнительных производств» и сервисов на Едином портале государственных услуг и функций.