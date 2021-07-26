Общество

Псковичи могут стать участниками конкурса практик в сфере национальных отношений

Жители Псковской области, органы власти, некоммерческие и коммерческие организации могут направить свои проекты для участия в четвертом всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений до 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводят в пяти номинациях:

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;

- лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

- лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

- лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Проекты-победители конкурса будут презентованы на 3-й общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора». Авторы лучших проектов получат экспертную и организационную поддержку по дальнейшему продвижению и развитию.

Инициаторы и организаторы конкурса ― общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). Конкурс проводят при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Заявку на четвертый всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно заполнить по форме, представленной на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».