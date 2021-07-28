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Общество

Ученые выявили снижение когнитивных способностей у переболевших COVID-19

26.07.2021 20:18|ПсковКомментариев: 6

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в журнале The Lancet. Об этом сообщает РИА Новости. 

Как выяснили специалисты, у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением тестовых заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.

Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой).

Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.

Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.

В журнале The Lancet ранее были опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Задача исследования состояла в том, чтобы описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.

Исследование показало, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, но осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.

Наиболее частые осложнения включали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27% заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.

Теги: #коронавирус #пандемия #болезни
Источник: Псковская Лента Новостей
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