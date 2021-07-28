Основные причины гибели на воде перечислили в МЧС

Чтобы не омрачить свой отдых у воды, стоит придерживаться требований безопасности. Как правило, основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, а также нарушение правил безопасности на воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:
По словам специалистов, особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме. Нельзя допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей должно проводиться под непрерывным контролем взрослых.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей региона призывают обращаться за помощью круглосуточно по телефонам: 101 и 112.