Общество

Основные причины гибели на воде перечислили в МЧС

Чтобы не омрачить свой отдых у воды, стоит придерживаться требований безопасности. Как правило, основными причинами гибели на воде являются купание в необорудованных местах, неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, а также нарушение правил безопасности на воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:

купаться можно только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах;

продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут;

не рекомендуется входить в воду;

не следует заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

ни в коем случае нельзя подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

нельзя прыгать в воду с катеров, лодок, причалов и других неприспособленных сооружений;

нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не стоит заплывать далеко от берега. «Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног», - посоветовали в ведомстве.

По словам специалистов, особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме. Нельзя допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей должно проводиться под непрерывным контролем взрослых.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей региона призывают обращаться за помощью круглосуточно по телефонам: 101 и 112.