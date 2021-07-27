Общество

В облздраве разъяснили, как получить сертификат вакцинации от COVID-19 на госуслугах

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ответ на обращение, опубликованное на сайте губернатора, рассказала, что необходимо сделать для своевременного и корректного отображения электронного сертификата вакцинации от COVID-19.

Так, необходимо иметь учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) со статусом «подтвержденная». Также нужно проверить корректность и полноту персональных данных в личном кабинете на ЕПГУ. В случае их достоверности и текущей актуальности, необходимо обратиться в медицинскую организацию, проводившую вакцинацию, и сверить направленные ими данные в единый регистр вакцинированных от COVID-19. «Особое внимание обратить на цифры СНИЛСа, полиса ОМС. При наличии ошибок в данных — совместно с медицинской организацией устранить их и повторно направить данные на ЕПГУ», - отметила она.

«Если даже в этом случае у вас не появился электронный сертификат в течение 10 дней, необходимо оставить обращение в Едином цифровом окне обратной связи, через которое ваш случай будет рассмотрен как инцидент на федеральном уровне», - добавила Марина Гаращенко.