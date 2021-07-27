Общество

Пять единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области в период с 19 по 25 июля провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 12 административных правонарушений, изъяли 5 единиц гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения», - обратились в управлении к жителям региона.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.