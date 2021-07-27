Общество

Чтобы помнили

«Волонтеры Победы» уже шестой год ведут в Псковской области масштабную и активную добровольческую работу, направленную на сохранение исторической памяти, изучение истории семьи и страны. Руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы» Екатерина Родина в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала о становлении движения в регионе, о реализации значимых и довольно успешных патриотических проектов, а также о влиянии пандемии и возникающих сложностях.

Фотографии здесь и далее предоставлены руководителем регионального штаба «Волонтеров Победы» Екатериной Родиной

О становлении движения

- Расскажите об истории возникновения движения «Волонтеры Победы». Какие цели и задачи оно преследует?

- «Волонтеры Победы» как движение впервые прозвучали в 2015 году. Изначально это было связано с созданием волонтерского корпуса 70-летия Победы. К этому корпусу присоединилось более 100 тысяч волонтеров по всей стране и после того, как закончились основные мероприятия, посвященные Дню Победы, это привело к созданию движения. Эта инициатива была поддержана президентом, и спустя несколько месяцев появилось всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

В деятельности «Волонтеров Победы» всегда звучали основополагающие ценности патриотического добровольчества: любовь к Отечеству, гордость за свою страну, уважение к старшим, знание истории страны и семьи. Сюда же входит работа над достижением общей цели движения – сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, о других победах страны и значимых для истории датах.

- Когда в Псковской области появился региональный штаб «Волонтеров Победы»? Кто стоял у истоков его возникновения? Какова сейчас численность волонтеров?

- Я начала заниматься волонтерством и социальными проектами в 2012 году и с тех пор являюсь одним из руководителей молодежной организации «Вечевой Орден». Когда наша команда начинала организовывать патриотические мероприятия, мы еще не были «Волонтерами Победы». В корпус 70-летия тогда входило несколько наших активистов.

В 2015 году мы придумали интерактивную площадку «Чтобы помнили», которая с тех пор ежегодно проходит в дендропарке у Мирожского монастыря. Это мероприятие стало своеобразной наградой для людей, которые в течение всего года занимаются патриотической работой в различных учреждениях образования и культуры. Ближе к 2016 году нам рассказали о создании движения «Волонтеры Победы» и предложили возглавить региональный штаб. Мы согласились, и уже в апреле 2016 года «Волонтеры Победы» Псковской области были зарегистрированы как некоммерческая организация.

На данный момент местные отделения «Волонтеров Победы» есть в 14 муниципальных образованиях Псковской области, они функционируют самостоятельно в течение нескольких лет. Общая численность активных волонтеров – более 500 человек – и к нашей работе продолжают присоединяться новые люди: школьники, студенты, работающая молодежь и взрослые. У «Волонтеры Победы» есть официальный сайт, на котором на данный момент зарегистрировано порядка 1000 человек из Псковской области.

Регистрация на сайте является желательной для активистов движения. Для зарегистрированных волонтеров становятся доступна программа мотивации – они копят баллы за участие в отдельных мероприятиях.

- Как начисляются эти баллы, что они дают волонтерам?

- На сайте фиксируется каждое мероприятие – региональное и федеральное. Волонтер может зайти в свой аккаунт и подать заявку на волонтерство в том или ином событии. После того, как это мероприятие прошло, организаторы оценивают работу волонтера и выставляют ему баллы.

У «Волонтеров Победы» существует мотивационная программа, благодаря которой они могут получать мерч с уникальным дизайном – толстовки, поясные и спортивные сумки, рюкзаки, обложки на паспорт или на студенческий билет и так далее. Если человек за отведенное время набрал определенное количество баллов, он может обменять их на такие подарки.

- Планируется ли расширить сетку патриотического волонтерского движения, открыть отделения в других муниципальных образованиях региона?

- Конечно, расширение происходит практически каждые полгода. Основное условие заключается в том, чтобы в муниципалитете был человек или команда людей, которые готовы возглавить местное отделение для организации мероприятий и вовлечения новых волонтеров в эту деятельность. По мере того, как появляются заинтересованные в патриотической работе люди, появляются и местные отделения. Причем многие наши волонтеры идентифицируют себя как «Волонтеров Победы», одновременно являясь участниками и активистами других региональных или федеральных движений.



- Есть ли ограничения по возрасту для желающих стать «Волонтерами Победы»? И есть ли они вообще?

- Как и в других волонтерских движениях, человек может стать волонтером с 14 лет. Но в нашей практике есть случаи семейного волонтерства, когда с ребенком младше 14 лет приходят его родители и они всей семьей принимают участие в отдельных проектах, мероприятиях, оказывают помощь ветеранам, помогают в благоустройстве захоронений. Мы активно приветствуем семейное волонтерство, потому что одно из направлений движения связано с изучением истории семьи.

- Чему может научиться новоиспеченный «Волонтер Победы»?

- В 2020 году «Волонтеры Победы» разработали единый стандарт обучения волонтеров Года памяти и славы. Волонтеры со всей страны могли обучаться в электронном формате, при помощи специального приложения. Перечень курсов продолжает пополняться и в текущем году в соответствии с тематикой новых проектов, он включает в себя разные направления: исторический блок, практикум по изучению истории семьи, информацию о крупнейших проектах и основных направлениях деятельности движения, азы фото- и видеомастерства, социального проектирования и многое другое.

Перед каждой акцией или мероприятием мы проводим обучение волонтеров в очном или дистанционном форматах: у традиционных акций оно простое и понятное, у новых мероприятий – более глубокое и специфичное. Кроме того, трое представителей Псковского регионального штаба «Волонтеров Победы» прошли программу подготовки и являются федеральными тренерами движения. Мы обучаем волонтеров, проводим тренинги, развиваем не только узкопрофильные, но и «мягкие» навыки (soft skills), которые могут пригодится ребятам в любой работе.

О реализации проектов и пандемии

- Какие масштабные проекты удалось реализовать региональному штабу с момента его существования в Псковской области?

- Мы активно присоединяемся к федеральной повестке движения. В прошлом году вся страна познакомилась с проектом «Сад памяти». Пожалуй, это самый глобальный проект движения за все время, он был связан с высадкой 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Другой крупный федеральный проект – сопровождение акции «Бессмертный полк». Несмотря на то, что последние два года «Бессмертный полк» проходит в онлайн-режиме, а не очно, волонтеры все равно продолжают работу. Это самая горячая пора в году, потому что даже в режиме онлайн волонтеры присоединяются к модерации анкет. За два года порядка 50 добровольцев из Псковской области отмодерировали несколько десятков тысяч анкет.

Если говорить о региональных проектах – самый значимый, безусловно, проект «Чтобы помнили», который перенял название от самой первой интерактивной площадки. Этот проект стал победителем конкурса «Доброволец России – 2019» в номинации «Уверенные в будущем».

Проект «Чтобы помнили» основывается на интерактивном подходе к патриотическому воспитанию. В рамках этого проекта мы организовываем разные интерактивные площадки, на которых люди могут не просто послушать какую-то информацию о Великой Отечественной войне или памятных датах, но и имеют возможность прикоснуться к историческим событиям в прямом смысле слова. Например, несколько лет для наших площадок мы изготавливаем реплики упаковок различных предметов быта: современные мыло, конфеты заворачиваются в репринты упаковок 1940-х годов. Участники мероприятий на наших площадках получают их в качестве награды, например, за правильный ответ, победу в настольной игре или просто вовлеченность в происходящее. Мы собрали множество подобных интерактивных элементов: воссоздали призывные карты, хлебные карточки, которые человек может самостоятельно заполнить на свое имя.

Хлебные карточки используются на акции «Хлеб той зимы», которую мы проводим ежегодно с 2016 года. Она посвящена полному освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады. А призывные карточки относятся к площадке «Призывной пункт». Ее разработали в год 75-летия освобождения районов Псковской области от оккупации, площадку увидели многие районы: Локнянский, Невельский, Новоржевский и другие.

В 2018 году проект «Чтобы помнили» реализовывался на средства президентского гранта на развитие гражданского общества, и за это время одноименная площадка побывала более чем в 10 муниципалитетах Псковской области. Во многом именно эти наши путешествия привели к созданию большого числа местных отделений «Волонтеров Победы».

- Как повлияла пандемия на деятельность регионального штаба? Какие мероприятия сдвинулись, какие перенеслись на неопределенный срок?

- Команде проекта «Чтобы помнили», который победил в конкурсе «Доброволец России», выдали грант на его реализацию в 2020 году. Получилось так, что его реализация полностью пришлась на пандемию. Сначала это, действительно, пугало, было непонятно, что делать в этой ситуации. Но ситуация сложилась таким образом, что в календарном плане изначально было около 10 мероприятий, а провести у нашей команды получилось 15, а то и больше. Можно объяснить это нашей работоспособностью, возможностью команды подстроится под изменяющиеся условия и счастливым стечением обстоятельств в отдельных моментах.

Площадка «Чтобы помнили» прошла как круглый стол в дистанционном формате. Мы собрали всех, кто принимал в ней участие в предыдущие годы – режиссеров, актеров, волонтеров, зрителей, всех-всех – и поговорили о том, что подобные мероприятия дают своим участникам, для чего они проводятся.

У «Волонтеров Победы» Псковской области есть блок работы, связанный с военно-историческими реконструкциями. Недавно мы отмечали шестилетие своего первого визита на «Линию Сталина» в деревне Холматка Островского района, и вот уже пять лет наша команда сопровождает проходящую там военно-историческую реконструкцию.

Организаторы островской реконструкции, которые также проводят военно-исторические фестивали «Плацдарм "Невский пятачок"» в Ленинградской области и «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородской области, вдохновились настроем наших волонтеров на работу, ведь сопровождение реконструкции – сложная волонтерская работа.

В тот год, когда мы познакомились с организаторами, я поехала на реконструкцию со сломанной рукой, стояла на одной из «входных» точек, встречая машины и показывая направление, где нужно припарковаться. Ребята, которые также стояли в поле, тоже улыбались, несмотря на то, что были по уши в пыли: они были готовы работать с машинами и людьми на солнце в течение нескольких часов до мероприятия, а затем формировать живую цепь в процессе проведения самой реконструкции. Наш настрой поразил реконструкторов и организаторов, поэтому теперь нашу команду зовут для организации сопровождения реконструкций, проходящих в других регионах. Несмотря на пандемию, в прошлом году мы также смогли совершить эти поездки. Были и в Новгороде, и под Санкт-Петербургом. Пандемия не сильно нарушила наши планы: средства индивидуальной защиты были доступны, как и ПЦР-тесты.

Мы не останавливали работу по помощи людям в поиске мест захоронений и гибели их родных в годы Великой Отечественной войны. Прошлый год не был исключением – звонков было много. Чтобы найти подобную информацию, можно использовать сайты ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», которые могут показать боевой путь солдата и другую важную для поиска информацию. Мы сами ведем портал победа60.рф, на котором можно найти список большинства воинских захоронений, находящихся на Псковской земле, и список захороненных в них бойцов.

Еще одним источником для поиска информации является многотомное издание «Книга памяти». Сейчас это издание оцифровано, но отсутствует возможность искать сведения по тексту книг. Поэтому в период пандемии запустили проект по оцифровке и распознаванию текста в «Книге Памяти». Более 100 волонтеров из разных регионов страны вручную переводят оцифрованные страницы в текст, по которому можно вести электронный поиск.

- А какие мероприятия удалось провести в этом году?

- В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла традиционная акция «Хлеб той зимы», в которой приняли участие более 500 жителей Пскова.

Зимой мы также принимали «Поезд Победы» в Великих Луках. Там функционирует местное отделение, региональный штаб был задействован в обучении волонтеров и общей координации волонтерского сопровождения мероприятия.

С «Поездом Победы» у нас получилась очень интересная история, потому что мы смогли привезти в Великие Луки председателя оргкомитета военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павла Желтова. Он провел экскурсию по поезду для заинтересованных активистов, которые могут стать конструкторами в будущем. Интересно, что самого Павла можно несколько раз «встретить» в поезде – то идущим по перрону в окне, то сидящим на скамье рядом с призывниками.

Затем наступил День защитника Отечества, и «Волонтеры Победы» Псковской области возложили цветы более чем к 100 воинским захоронениям. Причем это мероприятие готовилось параллельно прибытию «Поезда Победы»: ребята, которые ехали на экскурсию в Великие Луки из Пскова, заехали в Невельский район, провели для активистов местного отделения тренинг по разработке и воссозданию настольных игр 1940-х годов и возложили цветы к нескольким захоронениям и памятным местам.

В апреле провели традиционную акцию «Георгиевская ленточка», в мае был «Бессмертный полк», продолжается акция «Сад памяти». Интерактивную площадку «Чтобы помнили» не удалось провести из-за пандемии, но это не означает, что в следующем году она тоже не пройдет. Уже есть идеи и планы на этот счет.

А 22 июня Псков и Великие Луки впервые присоединились к международной акции «Огненные картины войны». В этом году во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести волонтеры создавали картины из нескольких тысяч свечей. Изображения были связаны с вкладом города в победу в Великой Отечественной войне. В Великих Луках выкладывали изображение с Александром Матросовым, а в Пскове – изображение с плаката «Псков освобожден». Получилось очень ярко.

- Оказывается ли помощь гражданам, медикам в период пандемии?

- Те, кому исполнилось 18 лет, подключились к раздаче средств индивидуальной защиты, доставке продуктовых наборов.

- «Волонтеры Победы» занимаются благоустройством памятных мест: сколько удалось привести в порядок в этом году, за все время? С каким сложностями приходится сталкиваться в этом направлении?

- Не ведем учет благоустроенных мест, поскольку летом наши ребята, особенно в муниципалитетах, практически каждую неделю выезжают к захоронениям, чтобы их благоустроить или возложить цветы.

Сложности связаны не с самим благоустройством, а с поиском имен людей на памятниках. Большинство солдат, к сожалению, найти не удается, но бывает и обратная ситуация: находим имя, а человек на самом деле не погиб, вернулся с войны домой и прожил долгую жизнь.

Мы стараемся актуализировать базу воинских захоронений, которые находятся на территории региона, потому что в существующей официальной базе их более 700, но в регионе находятся и такие могилы, которые нигде не учтены, и живы еще люди, которые могут рассказать, кто там похоронен. Такие захоронения мы ни в коем случае не обходим стороной.

Сейчас продолжается реализация регионального проекта «Нет забытых обелисков», в рамках которого проводится работа по актуализации базы и по выстраиванию системы шефства над воинскими захоронениями. Проект реализуется на средства региональной субсидии, но даже после окончании он фактически не закончится.

О помощи властей и наградах

- С какими организациями сотрудничает региональный штаб «Волонтеров Победы»?

- Уже много лет мы сотрудничаем с центром «Патриот». Акция «Хлеб той зимы» с 2016 года проходила буквально у стен центра, потому что там очень хорошая уличная площадка, чтобы сделать реконструкцию улицы блокадного города. В этом году акцию провели в библиотеке, потому что нужно было ограничить число участников, а в помещении это сделать проще.

Также сотрудничаем с поисковыми организациями. В прошлом году отправились на «Вахту памяти», где ставили интерактивную площадку «Чтобы помнили», наши активисты из районов принимают непосредственное участие в поисковых мероприятиях.

Кроме того, активно сотрудничаем с Военно-историческим музеем Псковской области, который находится в городе Острове, и с его директором Петром Михайловичем Гринчуком. Нас сблизила работа волонтеров на «Линии Сталина». И в какое бы путешествие мы ни отправились, дорога все равно приведет нас в Остров, где нам всегда рады.

Также активно сотрудничаем с оргкомитетом серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», в том числе, – вне периода реконструкций.

Сейчас у нас много партнеров, потому что мы активно работаем в разных муниципальных образованиях.

- Развивает ли региональный штаб отношения с патриотическими организациями из зарубежных стран, есть ли международный обмен опытом?

- У «Волонтеров Победы» есть отделения в странах Европы. Обмениваемся опытом, особенно когда встречаемся на форумах движения, которые проходят практически ежегодно. Мы обсуждаем точки соприкосновения и планируем реализацию общих проектов.



- Оказывают ли власти поддержку «Волонтерам Победы» в Псковской области?

- У нас прекрасно выстроено информационное взаимодействие. Про нас знают СМИ, о нас пишут, и это взаимодействие поддерживается администрацией области. Кроме того, мы реализовывали несколько проектов патриотической тематики на средства региональных субсидий.

Спустя несколько лет работы у нас появилось свое помещение – офис в доме №2 на улице Конной в Пскове. Это прекрасно, потому что хранить дома килограммы свечей, формы и другой атрибутики стало сложно. И нас радует возможность иметь свой «уголок», где можно собирать волонтеров.

Хотелось бы, чтобы наше соприкосновение с властью выходило на новый уровень, чтобы к нашим волонтерам и к нашей команде прислушивались, когда мы предлагаем реализацию новых проектов и мероприятий.

- Награждались ли «Волонтеры Победы» в Псковской области государственными или региональными наградами?

- Конечно. Многие волонтеры получили грамоты и медали за помощь в период пандемии. Я на данный момент обладаю двумя президентскими наградами – медалями за помощь в подготовке проведения Фестиваля молодежи и студентов 2017 года и за проведение мероприятий в Год памяти и славы.

Многие ребята участвовали в конкурсе «Доброволец Псковской области», побеждали, становились призерами.

- В этом году вы вошли в состав Общественной палаты Псковской области. Открывает ли это новые возможности для «Волонтеров Победы» в регионе?

- Я думаю, что да. Я воспринимаю Общественную палату как орган, в котором можно очень многому научиться, обменяться опытом с представителями других регионов в рамках всевозможных форумов и других мероприятий.

В предыдущем созыве я была помощником члена Общественной палаты Псковской области, поэтому я понимаю общие принципы работы.

В этом году состав региональной Общественной палаты во многом изменился, есть возможность познакомиться с новыми общественными деятелями. Так, в предыдущие годы по ряду проектов мы сотрудничали с городским Советом ветеранов, сейчас мы входим в одну комиссию Общественной палаты вместе с председателем совета и уже через несколько недель после первого заседания мы нашли точки для взаимодействия, конкретные мероприятия и проекты, в которых можем помочь друг другу.

Беседовал Михаил Синёв