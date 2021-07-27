Общество

Палкинский район празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков

День освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков в муниципалитете празднуют сегодня, 27 июля. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

Фото: газета «Льновод»

Митинг памяти погибших и церемония возложения цветов, посвященные 77-ой годовщине со дня освобождения района, прошли у братского захоронения.

Участников мероприятия поприветствовал первый заместитель главы администрации Палкинского района Василий Раков.

«Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу лучших сынов Отечества, палкинцы приходят на братское захоронение, чтобы почтить память погибших и еще раз сказать: "Никто не забыт, ничто не забыто!" Кроме павших в бою, мы сегодня вспоминаем и тех, кто приближал день освобождения в тылу, и тех, кто поднимал народное хозяйство после войны. Своими руками они восстанавливали разрушенное хозяйство, поднимали страну с колен», - сказал Василий Раков и пожелал ветеранам и всем жителям района крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

Приветственный адрес от администрации Псковской области зачитал и передал руководству Палкинского района председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

В ходе митинга основатель и руководитель Псковского музея армии и флота, полковник морской пехоты в запасе Павел Дроздов вручил Василию Ракову книгу «Здесь был...» немецкого автора Карин Феликс. В издании представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи, оставленные солдатами и офицерами Красной армии. Начинается книга с повествования о подвиге Михаила Минина. Вечером 30 апреля Михаил Минин вместе со старшими сержантами Г. К. Загитовым, А. Ф. Лисименко, А. П. Бобровым из группы В. Н. Макова водрузили Красное знамя над Рейхстагом.

В мероприятии на братском захоронении приняли участие депутаты Псковского областного Собрания Виктор Остренко и Наталья Мельникова, волонтеры, юнармейцы, общественники.

Память воинов и ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.