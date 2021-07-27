Общество

Двор на Юбилейной в Пскове отремонтируют по программе формирования комфортной среды

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с жителями дома №75 по улице Юбилейной по вопросу участия программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее собственники вместе с главой муниципалитета собрали все необходимые документы и подали заявку. Уже в этом году ремонт будет выполнен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В ходе встречи обсудили техническое задание, согласно которому у дома оборудуют парковку, заменят асфальтовое покрытие, обновят бордюрный камень, обустроят пешеходную дорожку вдоль дома, произведут спил деревьев, установят малые архитектурные формы возле детской площадки и фасадные светильники на доме. Кроме того, по просьбе жителей спилят аварийные тополя во дворе.

Затем УГХ администрации Пскова разработает проектно-сметную документацию и объявит аукцион по выявлению подрядной организации. После чего начнется ремонт.