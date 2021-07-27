Общество

Псковстат пересчитал коров, свиней и овец в хозяйствах региона

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 июля численность крупного рогатого скота составила 62,9 тысячи голов, из него коров – 31,4 тысячи; свиней – 1652 тысяч, овец и коз – 33,2 тысячи голов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8%, коров – на 3,6%, овец и коз – на 0,6%, поголовье свиней выросло на 17,2%.

Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней - 99,9%.