Общество

В МЧС предупредили о вероятности локальных подтоплений в Псковской области

Ливни при грозах ожидаются преимущественно по южным районам Псковской области 27 июля с 16.00 до 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В связи с ухудшением погодных условий на территории области прогнозируется (с вероятностью 0,3-0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения. Возможны локальные подтопления.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

при получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок, по возможности стоит оставаться в квартире или на работе;

если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

если здание (помещение) подтапливает, его нужно постараться покинуть и перейти на ближайшую возвышенность;

если покинуть здание не представляется возможным, то следует подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

Для водителей:

заранее следует перепарковать автомобили из низинных мест;

не стоит оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

если сильный дождь застал в личном транспорте, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», - рекомендовали в ведомстве.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна;

машину стоит поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Рекомендации для населения при грозе:

по возможности советуют не выходите из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т. к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

советуют отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов. «Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов», - подчеркнули в МЧС.

На открытой местности:

советуют отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

нельзя прятаться под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. «Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах», - заметили в ведомстве;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. «Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом», - добавили в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.