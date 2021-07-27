Общество

Память освободителей Псковского района от фашистов почтили 27 июля

Псковский район отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этот день состоялось памятное мероприятие на братском захоронении. Представители региональной и районной власти, = областного Собрания депутатов, ветераны и общественники отдали дань уважения погибшим в годы войны солдатам и мирным жителям в деревне Жидилов Бор - они возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

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Напомним, после того, как линия «Пантера» пала, в ходе боев за Псков сначала были освобождены Ершово, Неелово, населенные пункты современной Завеличенской волости, далее — деревни Никольщина, Темино-Кромино и Елисеево (сегодня на месте этих деревень находится Тямша). Еще гремели бои, но 27 июля 1944 года Псковский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.