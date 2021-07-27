Общество

Наставники из псковского СИЗО обсудили эффективность воспитательной работы

Вопросы организации наставнической деятельности и индивидуально-воспитательной работы с личным составом обсудили в следственном изоляторе №1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Псковской области.

Для повышения качества и эффективности наставнической деятельности в СИЗО-1, управление ФСИН провело учебно-методические сборы с сотрудниками. В сборах приняли участие сотрудники, утвержденные в качестве наставников, а также сотрудники, отвечающие за проведение индивидуально-воспитательной работы с личным составом учреждения.

В рамках сборов инспектор группы воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Антон Евдокимов рассказал о функционировании института наставничества в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, а также о недостатках, выявленных в ходе инспектирования комиссией ФСИН России.

Основные вопросы касались выработки единых требований к оформлению документов, связанных с наставничеством, а также обучения наставников формам и методам работы с подшефными. Отдельно участники сборов обсудили соблюдение сотрудниками кодекса этики и служебного поведения. По результатам сборов наставники получили практическую помощь и методические рекомендации по улучшению организации данного направления деятельности.

Наставничество – законодательно закрепленная форма работы с молодыми сотрудниками УИС, позволяющая выстроить процесс их адаптации к условиям службы максимально эффективно. Значимость и престижность наставнической деятельности подтверждается утвержденной ФСИН России ведомственной наградой – нагрудным знаком «Почетный наставник», добавили в пресс-службе управления.