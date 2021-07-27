Общество

Останки 101 защитника Отечества перезахоронили в Псковском районе

77-ю годовщину освобождения Псковского района отметили сегодня, 27 июля, на воинском мемориале «Жидилов Бор» в Ершовской волости. По традиции в этот день прошел памятный митинг и перезахоронение бойцов, поднятых поисковиками на полях сражений за прошедший год, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации района.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт администрации Псковского района

В этом году с воинскими почестями были преданы земле останки 101 защитника Отечества. По личным вещам и наградам имена трех героев удалось установить, это: рядовой Арончик Израил Вульфович, ефрейтор Брюковкин Василий Яковлевич и рядовой Сулейманов Хамидулла. Родственники двух бойцов приехали в Псковский район и приняли участие в торжественных мероприятиях. Спустя почти 80 лет их предки, геройски сражавшиеся с врагом на Псковской земле, теперь покоятся с миром на святом для всех нас месте у деревни Жидилов Бор.

В митинге приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, депутаты областного Собрания Владимир Яников и Виктор Гречин, председатель районного Собрания Андрей Неофитов, депутаты, главы сельских поселений, военнослужащие и ветераны.

Выступая на митинге, вспоминая своих предков и отдавая дань памяти погибшим за освобождение Псковского района, все участники памятного мероприятия были едины во мнении – поступки тех героев, отдавших тогда свои жизни – это то, что помогает нам сохранить себя, свою нравственность и мораль. «Наша святая обязанность сохранить память о них и передать ее будущим поколениям. Мы обязаны, и мы будем помнить! Вечная память и вечная слава погибшим при защите Отечества!» - заключили в администрации района.