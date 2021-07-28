Общество

Российских дачников предупредили о «штрафе за деревья»

Дерево на дачном участке может принести ряд проблем — в некоторых случаях спилить его можно лишь по согласованию с администрацией поселения, даже если оно угрожает жизни и здоровью. Как передает РИА Новости, об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок, примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством - даже некоторые поселки находятся в лесном фонде», - подчеркивает эксперт.

В ряде случаев за спил деревьев на своем участке возможен штраф, предупредил Петропольский. По его словам, если при этом дерево, угрожавшее жизни и здоровью, упало, например, на соседскую машину или на соседский дом, то владелец участка и в этом случае несет ответственность за то, что вовремя не обезопасил окружающих от дерева.