Общество

Псковичка вынудила знакомого взять несколько кредитов и забрала деньги

Жительницу города Пскова привлекут к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женщина ввела в заблуждение и уговорила знакомого оформить кредиты в различных банках города, после чего завладела деньгами на сумму более 3 000 000 рублей.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.