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Общество

Скончался организатор фестиваля интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» Константин Алдохин

28.07.2021 09:42|ПсковКомментариев: 1

Скончался организатор международного фестиваля интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» Константин Алдохин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

О дате и месте прощания сообщат позже. По имеющейся информации, причиной смерти мог стать коронавирус.

Константин Алдохин родился 27 января 1968 года в городе Великие Луки. В детстве увлекся математикой, принимал участие в различных олимпиадах, в том числе союзной. В 1985 году окончил ФМШ №45 при ЛГУ. 1985–1992 – годы учебы в ЛГУ. В 1993 вернулся в Великие Луки, в этом же году создает городской клуб интеллектуальных игр «ВО!».

За команду «Самсон» в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Константин Алдохин играл до 1995 года. В 1993 — 1998 играл в великолукской команде. С 1999 года капитан в команде «Ледокол». В интернет-играх играл за команду «Старборд» (с 2000).

Константин Алдохин — организатор ежегодных фестивалей «Великолукская Осень» (с 1993 года), фестивалей школьных команд «Встречи на Ловати», первого чемпионата России по спортивной «Своей игре» (2007 год).

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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