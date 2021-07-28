Общество

Псковичей обучают поиску людей в лесу

Опытные поисковики Юлия (позывной Тигренок) и Владимир (позывной Войс) провели с желающими вступить в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области теоретическую лекцию и практическое занятие. Об этом сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Добровольцам показали, что такое компас, навигатор, как правильно собирать и разбирать рацию. Объяснили и отработали нюансы методик работы в лесу.

«Мы всегда рады новым людям в отряде. И чтобы они появлялись, регулярно проводим мероприятия по привлечению и обучению людей. Это новичковые вводные лекции и полевое практическое обучение. На них каждый может присоединиться к нам и узнать, что такое поиск, каковы структура отряда и его правила», - рассказали в отряде.



Отряд «ЛизаАлерт» Псковской области выразил благодарность всем, кто пришел на обучающие мероприятия. «Для нас ценен и важен каждый, кто решил присоединиться к нам. Добро пожаловать!» - добавили поисковики.