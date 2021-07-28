Общество

Великолукские приставы поймали скрывавшегося от них должника

Судебные приставы города Великие Луки вместе с сотрудниками ГИБДД поймали скрывавшегося от них кредитного должника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Местный житель игнорировал кредитные платежи, в результате чего его задолженность достигла 195 тысяч рублей. Мужчина не предпринимал мер к погашению долга.

Приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля великолучанина и обратили взыскание на деньги с его банковских счетов. Кроме того, судебный пристав неоднократно посещал должника по месту жительства, но дома его не заставал. Требования о явке на прием неплательщик также игнорировал.

Тогда сотрудники УФССП организовали совместный рейд с сотрудниками ГИБДД Великих Лук и в ходе него остановили транспортное средство. За рулем автомобиля оказался должник по кредитным обязательствам. Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля должника.

Теперь, если гражданин не сможет рассчитаться по своим долгам, его автомобиль будет передан на реализацию. Полученные от реализации денежные средства пойдут в счет погашения имеющихся у должника долгов, отметили в ведомстве.