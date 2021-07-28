Общество

Бывший первый заместитель Бориса Елкина стала советником губернатора

Бывший первый заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, финалист конкурса «Лидер года - 2019» Ирина Иванова стала советником губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Ирина Иванова родилась 7 апреля 1987 года в городе Острове Псковской области. В 2009 году окончила Псковский государственный политехнический институт по специальности «инженер-системотехник». В 2012 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «юрист». С 2009 года работала ведущим специалистом в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Псковской области. В 2011 году трудилась помощником юриста в ООО «Правовая группа "Перспектива"». С 2011 по 2012 годы - эксперт отдела урегулирования ОСАО «Ингосстрах». С 2012 по 2019 годы - советник губернатора Псковской области. Занимала должность советника первого заместителя губернатора региона.

Напомним, в областном дорожном комитете сменился руководитель, в настоящее время обязанности председателя исполняет экс-руководитель «Псковавтодора» Станислав Стармолотов.

Смотрите также Станислав Стармолотов возглавил областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Ранее комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области руководил Борис Елкин. Сегодня, 28 июля, он официально вступил в должность первого замглавы администрации Пскова.