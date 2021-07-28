Общество

Псковских школьников приглашают пройти профориентационное онлайн-тестирование

Псковский городской молодежный центр приглашает школьников, студентов и выпускников города пройти профориентационное онлайн-тестирование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Так, для школьников 8-11 классов доступен комплекс «Профориентатор», разработанный Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ. Обычно данное тестирование стоит почти четыре тысячи рублей, но псковские школьники могут пройти его абсолютно бесплатно, уточнили в центре.

«В свою очередь комплекс "Профкарьера" рассчитан на людей, уже получивших либо получающих высшее или среднее профессиональное образование. Тестирование состоит из 5 блоков: жизненные ценности, карьерные интересы, мотивация, личностные особенности и структура интеллекта», - рассказали в молодежном центре.

Результаты тестирования показывают интересы, способности и личностные качества, векторы профессионального развития и типы карьеры, актуальные должностные позиции и рекомендации для развития.

Подать заявку на прохождение одного из тестов можно по ссылке. После этого администратор отправит тестируемому индивидуальную ссылку на прохождение теста. Воспользоваться ссылкой можно только один раз.