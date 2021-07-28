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Общество

Против принудительной вакцинации от COVID-19 выступили псковские справедливороссы

28.07.2021 13:20|ПсковКомментариев: 0

Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили представители Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию справедливороссы обозначили на пресс-конференции 28 июля.

«"Справедливая Россия - За правду" первая из партий четко высказалась против принудительной вакцинации. Соответствующее заявление президиума было опубликовано 25 июня, и уже на съезде 26 июня лидер партии Сергей Миронов публично обозначил позицию — прививаться можно, увольнять нельзя», - напомнил руководитель Псковского регионального отделения партии Олег Брячак, добавив, что партия уже провела несколько мероприятий, чтобы привлечь внимание россиян к проблеме принудительной вакцинации.

В частности, дан старт автопробегу «Хабаровск — Москва», в ходе которого уже собрано около 1 миллиона подписей против «принудиловки», отметил Олег Брячак. Власти 25 регионов, ранее объявившие об обязательной вакцинации от коронавируса, были вынуждены пойти на смягчение мер.

Он также напомнил, что позиция партии «Справедливая Россия — За правду» совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина, который еще раз заявил о недопустимости принудительной вакцинации.

«Нас пытаются обвинить в принадлежности к антипрививочникам. Это не так. Мы считаем, что прививаться надо, но в рамках закона и здравого смысла. Многие из нас привились, но мы настаиваем на добровольности любого медицинского вмешательства. Это личное дело каждого», - высказал свое мнение политик.

Также он заявил о недопустимости дискриминации граждан, не сделавших прививку от COVID-19. «Нельзя ограничивать их в гражданских правах и отстранять от работы», - подчеркнул лидер псковских эсеров, добавив, что «Справедливая Россия — За правду» поможет всем пострадавшим от произвола чиновников и работодателей.

«Мы готовы бороться за права наших граждан, поможем составить обращения к работодателю и исковые заявления в суд. Сделаем все, чтобы права людей не были нарушены», - заявил Олег Брячак, подчеркнув, что работодатели, увольняющие своих сотрудников из-за отсутствия прививки от коронавируса, поступают против федерального закона.

В то же время лидер псковских эсеров отметил, что вакцинация — это действенный способ остановить пандемию. «В истории было много напастей, которые выкашивали население: чума, холера, оспа, но остановить их удалось благодаря вакцинации», - резюмировал он.

Между тем руководитель фракции партии «Справедливая Россия - За правду» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова, комментируя низкие темпы вакцинации населения от коронавируса, высказала мнение, что россияне стали заложниками реформ в сфере здравоохранения, которые десятилетиями проводились в стране.

«Уничтожались больницы, ФАПы, и теперь из-за проблем с медицинскими кадрами многие не могут пройти полное обследование организма. Наша позиция — если мы убеждаем делать прививку, то на государственном уровне надо организовать полное обследование организма, чтобы человеку были известны возможные риски. Если они будут выявлены, то у человека будут законные основания не делать прививку», - пояснила Наталья Тудакова.

 

Теги: #Справедливая Россия #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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