Общество

Перед показом лазерного шоу на территории Псковского кремля работают взрывотехники

В Пскове сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность на мероприятии, посвященном 800-летию великого князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В течение нескольких дней на территории Довмонтова города в Псковском кремле, проходил показ мультимедийного лазерного шоу, посвященного 800-летию великого князя Александра Невского.

Ежедневно перед началом мероприятия территорию Довмонтова города обследовали инженерно-досмотровые группы регионального управления Росгвардии, в состав которых входили взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

В ходе обследования территории подозрительных предметов не обнаружили.