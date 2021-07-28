Общество

Программа оздоровления педагогов стартовала в Псковской области

Стартовала программа сохранения кадрового потенциала работников образования Псковской области, которую предложила профсоюзная сторона и поддержал губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Программа оздоровления направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19 в связи с большим количеством переболевших в отрасли образования, отметили в облсовпрофе. В ближайшее время 600 тысяч рублей поступят в муниципалитеты Псковской области для приобретения сертификатов на оздоровление.

Десятидневное оздоровление работников отрасли будет проходить на базе санатория «Голубые озера» в Невельском районе. В путевку будет входить проживание, питание, лечение.