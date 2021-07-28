Общество

Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед COVID-19

Доля россиян, которые считают коронавирус угрозой общественному здоровью, снизилась до минимальных с апреля 2020 года 38%, показал онлайн-опрос Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Социологи считают, что на настроения россиян повлияла массовая вакцинация. Об этом сообщает «Интерфакс».

Опрос провели с 23 июня по 2 июля среди более чем 2500 человек. Больше половины опрошенных - 51% - думают, что им ничто не угрожает. Уровень тревожности населения «неуклонно снижается с момента начала вакцинации в декабре 2020 года», - отметили в пресс-службе академии.

В марте доля тех, кто не испытывает опасений (49%), превысила долю тех, кто чувствует угрозу здоровью (46%). Наиболее высокий уровень тревожности характерен для тех, кто еще не вакцинировался, но планирует это сделать - 21% таких респондентов считают угрозу здоровью значительной, 43% умеренной и лишь 6% считают, что угрозы нет, уточнили социологи.

Опрос также показал, что на решение граждан привиться от коронавируса влияет получение достоверной и понятной информации о вакцине и ее пользе.

60% опрошенных считают, что поощрять людей за вакцинацию не нужно, выяснили социологи. Еще 15% считают оправданным, если после прививки дают больничный или оплачиваемый выходной.