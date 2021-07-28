Общество

Псковский губернатор прокомментировал последнее кадровое решение в дорожном комитете

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со Станиславом Стармолотовым, который по его предложению теперь исполняет обязанности руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Эта сфера для вас знакома, но, помимо этого, есть еще ряд направлений, которыми занимается комитет. Там тоже много сложных, но решаемых вопросов. Уверен, что все свои силы, опыт вы в ближайшее время вы сконцентрируете на достижении результата», — отметил губернатор.

Станислав Стармолотов поблагодарил главу региона за оказанное доверие. «Я понимаю, что обязан соответствовать той высокой планке, что задал в своей работе Борис Андреевич. Я приложу все силы, чтобы никого не подвести и достойно соответствовать занимаемой должности», — отметил Станислав Стармолотов.

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В рамках рабочей встречи, на которой присутствовал и прежний руководитель комитета Борис Елкин, были подняты вопросы модернизации дорожной сферы региона. В первую очередь губернатор отметил успехи предыдущего руководителя профильного комитета.

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«От вас нужен не только системный менеджмент, нужно будет работать с новыми вызовами, новыми рисками, потому что объемы привлекаемых средств беспрецедентно велики и до сих пор увеличиваются. Это, конечно, результат нашей системной работы с Росавтодором, министерством транспорта РФ, федеральным центром», — добавил Михаил Ведерников.

Основной задачей для нового руководства Михаил Ведерников обозначил сохранение наработанного ритма, подходов и качества при увеличении объемов работ. Глава региона отметил, что администрация региона окажет новому руководителю необходимую поддержку.

В завершение глава региона подчеркнул, что задач перед новым руководителем стоит много, дорожная сфера относится к сильнейшим направлениям администрации региона, что позволяет пользоваться дополнительной федеральной поддержкой. «Предлагаю рассматривать это как новый, интересный профессиональный вызов», — подчеркнул он.