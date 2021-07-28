Общество

Путин поручил начать выплаты на подготовку детей к школе со 2 августа

Президент РФ Владимир Путин поручил на две недели раньше начать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на школьников от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году в среду Путин напомнил о планах произвести соответствующую разовую выплату гражданам для того, чтобы они могли подготовить детей к школе.



«А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока, а намеченный срок у нас был - 16 августа, для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые к этому предъявляются», - сказал Путин.



Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в Пенсионный фонд уже поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. «Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей. Напомню, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста», - рассказал министр.



Он отметил, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда - это 204 млрд рублей, а приём заявлений родителей продолжается.



«Действительно, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. Технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 млн детей», - сказал Котюков, заметив, что для этого потребуется внести изменения в постановление правительства. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 млн детей», - отметил глава Минтруда.



«Хорошо, давайте тогда так и сделаем, и начнём эти выплаты со 2 августа, то есть со следующего понедельника», - сказал Путин.



«Выплаты смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены», - добавил Котяков.



Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, глава государства предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тысяч рублей, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе.



Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля. Помимо родителей их могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.