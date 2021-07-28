Великолукский врач награждена почетной грамотой президента

Врач железнодорожной больницы Великих Лук Галина Горелова награждена почетной грамотой президента РФ. Соответствующее распоряжение «О поощрении» 26 июля подписал глава государства Владимир Путин.
Фото: группа «РЖД-Медицина» в соцсети «ВКонтакте»
В соответствии с документом, врач частного учреждения здравоохранения «Больница "РЖД-Медицина" города Великие Луки» Галина Горелова награждена «за большой влад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».