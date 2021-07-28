Общество

В Псковской области пересчитают фермерские хозяйства

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет на территории Псковской области с 1 по 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В обследовании примут участие 221 сельхозпредприятие, 378 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Их приглашают отчитаться в электронном виде через систему WEB-сбора Росстата. Председателей садовых и огороднических товариществ посетят переписчики.

Переписчики перепишут около 182 тысяч личных подсобных хозяйств в сельской местности Псковской области. Узнать переписчика поможет экипировка: жилет и бейсболка зеленого цвета с логотипом СХМП-2021. А еще обязательным атрибутом будет защитная маска.

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет с соблюдением всех мер безопасности переписчиков и респондентов. Прежде всего, это касается санитарно-гигиенических правил и применения дезинфицирующих средств (маски/перчатки).

22 июля приступили к работе 64 инструкторских участка во всех муниципальных образованиях области. Все инструкторы районного уровня прошли обучение. С 29 июля начнется обучение 380 переписчиков.

Росстат гарантирует конфиденциальность полученных данных.