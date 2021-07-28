Общество

Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках

Официальный представитель торговой сети «Пятерочка» в социальных сетях Сергей Кузнецов пояснил, почему полки магазинов в Великих Луках начали пустеть. Свой комментарий он оставил под публикацией местного жителя в группе «Говорят Великие Луки» в соцсети «Фейсбук».

«Кто в курсе, почему полки в магазинах "Пятерочка" опустели? Говорят, что водители начали бастовать», - написал местный житель.

В комментариях к публикации Сергей Кузнецов ответил, что из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос, в связи с чем возникла необходимость увеличить количество транспорта с холодильными установками.

«Дополнительным фактором стал традиционный летний дефицит рабочих рук на распределительных центрах, связанный с сезоном отпусков», - добавил Сергей Кузнецов.