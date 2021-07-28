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Общество

Специалисты из Петербурга оценили работу сосудистого центра в Пскове

28.07.2021 22:10|ПсковКомментариев: 0

Псковскую область с рабочим визитом посетили представители ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». В рамках визита прошло совещание с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой и председателя комитета по здравоохранению региона Марины Гаращенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

На заседании озвучены вопросы о работе кардиологической службы и маршрутизации пациентов по профилю «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия», реализации программы льготного лекарственного обеспечению пациентов по профилю «кардиология», региональной кадровой политики, подготовке медицинских кадров и взаимодействии с медицинскими вузами и информатизации в сфере здравоохранения.

В ходе совещания специалисты центра Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова отметили, что сложилась эффективная система стационаров регионального сосудистого центра. Успешно реализуется практика амбулаторного наблюдения разных категорий пациентов. Рекомендации, которые были даны в ходе предыдущих визитов, были приняты и учтены в работе.

В рамках визита представители центра ознакомились с работой регионального сосудистого центра, который развернут на базе Псковской областной клинической больницы.

Теги: #здравоохранение #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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