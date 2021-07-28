Общество

Переход на новую отчетность по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа

Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа. В течение июля организации могут направлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Срок продлен в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать программы для подготовки отчетности в соответствии с новым форматом.

Напомним, что с 1 августа законодательством внесены изменения в отчет СЗВ-ТД, порядок заполнения формы и электронный формат представления. Так в отчете предусмотрены следующие изменения:

- исключен раздел «Отчетный период»;

- добавлен новый раздел «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь» (заполняется, если организации-правопреемнику необходимо внести изменения в сведения, ранее представленные реорганизованной компанией);

- появилась графа «Работа в районах Крайнего Севера/работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (заполняется одним из кодов «РКС» или «МКС» в отношении лиц, осуществляющих работу в районах Крайнего Севера/работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, чтобы своевременно учитывать льготный стаж; если компания находится в «северной» местности, а сотрудник работает в регионе, который к этим территориям не относится, код использовать нельзя).

Кроме того, теперь обязательным станет заполнение графы «Код выполняемой функции». В ней необходимо указывать кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии) или виду трудовой деятельности, состоящее из пяти цифровых знаков в формате "XXXX.X", где первые четыре знака – код наименования группы занятий в общероссийском классификаторе занятий (приказ Росстандарта от 12.12.2014 N2020-ст); пятый знак — контрольное число для данной группы занятий.

Более подробно об изменениях можно узнать на сайте ПФР.