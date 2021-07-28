Общество

Назван топ наиболее популярных сервисов МФЦ

Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го - первой половине 2021 года стали услуги Росреестра, МВД и ПФР, по которым в совокупности было принято более 41 млн обращений. Это следует из мониторинга ЦСР, пишут «Известия».

В топ-8 вошли государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности (Росреестр, 22 млн обращений), регистрационный учет граждан (МВД, 7,4 млн); предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр, 6,2 млн); выдача, замена российских паспортов (МВД, 3 млн); выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (МВД, 1 млн); получение СНИЛС (ПФР, более 800 тыс.); осуществление миграционного учета (МВД, более 700 тыс.); выдача гражданам справок о размере пенсий (ПФР, 450 тыс.).

Общее количество обращений по указанным услугам превысило 41 млн, говорится в мониторинге. При этом, если сравнивать с ноябрем 2020 года, по состоянию на 21 июля 2021-го в работе МФЦ произошло несколько изменений. На 21% сократилось число центров, работающих только по предварительной записи, и на 57% - тех, кто предоставляет урезанный перечень услуг. Кроме того, на 45% меньше стало МФЦ, которые сократили окна обслуживания. А число центров, организующих сервисы в выездном режиме, наоборот, на 7% выросло.