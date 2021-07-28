Общество

Права работников-инвалидов нарушались в порховской организации

Нарушение прав работников-инвалидов выявила прокуратура в одной из местных организаций города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки одной было установлено, что нарушаются права работников-инвалидов на получение ежегодного отпуска повышенной продолжительности. Кроме того, организация не соблюдала требования действующего законодательства о сокращенной продолжительности рабочего времени работников, имеющих инвалидность, которая должна составлять не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труда.

Прокурором района внес требование о незамедлительном устранении нарушений в адрес директора организации.