Общество

Прощание с организатором «Встреч на Ловати» Константином Алдохиным пройдет 30 июля

Прощание с организатором международного фестиваля интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» Константином Алдохиным состоится 30 июля. Об этом сообщается на странице управления образования города Великие Луки в социальных сетях.

Проводить в последний путь Константина Алдохина великолучане смогут завтра, 30 июля, в 11.00. Прощание состоится в ритуальном зале на улице Ставского, 70.

«За 28 лет существования клуба Константин Николаевич воспитал, привил любовь и уважение к получению знаний, интеллектуальному труду, командному мышлению у сотен великолукских мальчишек и девчонок», - рассказали в городском управлении образования.

Там также отметили, что фестиваль «Встречи на Ловати» стал визитной карточкой не только клуба, но и города Великие Луки, на который приезжали лучшие школьные команды из разных уголков России и ближнего зарубежья.

«Умный, эрудированный, степенный, он был примером преданности своему "хобби" для всех тренеров клуба. Управление образования выражает глубокие соболезнования большой семье Константина Николаевича. Светлая память сохранится у всех, кто был знаком с этим неординарным, неповторимым человеком!» - добавили в городском управлении образования.