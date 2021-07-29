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Общество

В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в августе

29.07.2021 11:45|ПсковКомментариев: 0

Ряд законов на территории России вступит в силу в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

1 августа

Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом. «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Кроме того, устранили противоречия в практике применения законов об охоте и о животном мире. В частности, прописали порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России.

Запрет охоты устанавливается, если есть фактическое непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50%. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира.

2 августа

Среди налоговых изменений - перенос сроков уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и прочих объектов культуры. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020-2021 годы. 

Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.  Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

22 августа

Автовладельцев освободят от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

В то же время вводятся новые меры ответственности для иностранных страховщиков. Теперь ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные страховые организации и их работников.

24 августа

Временные удостоверения личности, начиная с этого дня, будут выдавать на 10 лет выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории РФ. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания.

В случае получения иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране документ аннулируют, а его обладатель должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение могут аннулировать или не выдать из‑за ложных сведений или предоставления ложных документов.

25 августа

Ограничения в области звуковой рекламы. Запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Помимо этого, расширятся обязанности у нотариусов. Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи в рамках одного нотариального действия. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя.

Кроме того, иностранные туристы теперь смогут получить российскую визу на полгода. 

Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре. 

Теги: #закон #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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