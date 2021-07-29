Общество

В Псковской области более 950 будущих мам подали заявления на новые пособия

Продолжается прием заявлений на новые ежемесячные пособия для семей с небольшим доходом: одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно и будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Сервис для подачи заявлений работает на портале госуслуг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, на сегодняшний день органы ПФР региона приняли более 950 заявлений от будущих мам и более 5800 заявлений от одиноких родителей.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, если в заявлении была допущена ошибка или указана неполная информация, Пенсионный фонд вернет заявление на исправление. «Скорректировать его можно будет в личном кабинете на портале госуслуг. При этом обращаю внимание, что сроки рассмотрения заявлений по двум новым выплатам могут занимать до 30 рабочих дней. Это связано с тем, что Пенсионному фонду РФ необходимо проверить ряд сведений, определяющих право заявителя на выплату, а именно доходы семьи заявителя, наличие недвижимости, транспорта и т. п.», - отметила она.

Одним из критериев для определения права на указанные выплаты является среднедушевой доход. «Семьи, у которых среднедушевой доход составляет более величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте Российской Федерации, права на выплаты иметь не будут. В Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения в 2021 году равна 11807 рублей», - сказала Наталья Мельникова.

Добавим, что ежемесячные пособия могут быть зачислены на счет карты «Мир» или на банковский счет, не привязанный к карте.