Почти 160 человек в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки

Почти 160 человек в Псковской области за сутки избавились от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент в регионе провели 456 022 исследования на COVID-19 (1656 за сутки). Всего подтвердились 43 523 случая заражения коронавирусом (+115), выздоровели 35 846 человек (+159), скончались 560 пациентов (+5).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 15562
- Великие Луки – 7085
- Бежаницкий район - 452
- Великолукский район – 997
- Гдовский район – 711
- Дедовичский район – 965
- Дновский район - 354
- Красногородский район – 294
- Куньинский район – 394
- Локнянский район - 295
- Невельский район – 1665
- Новоржевский район – 566
- Новосокольнический район – 1134
- Опочецкий район – 1091
- Островский район – 2040
- Палкинский район – 453
- Печорский район – 769
- Плюсский район – 748
- Порховский район – 1335
- Псковский район – 3550
- Пустошкинский район – 446
- Пушкиногорский район - 513
- Пыталовский район – 541
- Себежский район – 725
- Стругокрасненский район – 497
- Усвятский район – 295
- Иногородние – 46.