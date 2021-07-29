Общество

Почти 160 человек в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки

Почти 160 человек в Псковской области за сутки избавились от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент в регионе провели 456 022 исследования на COVID-19 (1656 за сутки). Всего подтвердились 43 523 случая заражения коронавирусом (+115), выздоровели 35 846 человек (+159), скончались 560 пациентов (+5).

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