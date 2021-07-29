Общество

Более 40 псковичей обратились в врачам из-за укусов клещей за неделю

43 человека, включая 10 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 21 июля по 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей количество пострадавших снизилось на 17,3%. С начала сезона в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (1742 человека) снизилось на 28,4%, число пострадавших детей (415 человек) уменьшилось на 33%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся в медорганизации снизилось на 22%, в том числе детей - на 40,3%.

В 2021 году привиты против клещевого вирусного энцефалита 1270 человек, в том числе 24 ребенка. На 28 июля акарицидные обработки провели на площади 600,5 га (100,08% от плана), на прошедшей неделе - 3,1 га.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 1308 клещей, в том числе 1278 снятых с пострадавших и 30 собранных с природных биотопов.

Из числа клещей, отобранных с пострадавших, исследовали на клещевой вирусный энцефалит 1308 клещей, на иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека – 927.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,15%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 26,8%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,2%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,21%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в областном центре и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9.00 до 12.00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.