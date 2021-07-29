Общество

В Островском районе ликвидируют борщевик почти на 16 гектарах

Работа по уничтожению борщевика Сосновского идет в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Как уточнили в комитете по экономическому развитию, инвестициям, сельскому хозяйству и туризму администрации, мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского проводят с июня и будут продолжать в течение августа.

Так, в городе Острове такие работы обозначены на следующих площадях: улица Меркурьева, 68 (0,325 га); улица Матвея Егорова, 16 (0,325 га), 23 (0,166 га); улица Клавы Назаровой, 64, 66, 68, 70, 72 (1,364 га).

В Бережанской волости работы проводят в деревнях Дубки, Елины, Ортихово, Пальцево, Федосино, Покаты, Лябзы (2 га); на землях сельскохозяйственного назначения в деревнях Покаты и Овсище (4,56 га).

В Воронцовской волости обработают территории в деревнях Шики (0,4 га), Маршевицы (0,2 га), Приозерное (0,1 га), Котельно (1 га) и Погорелка (0,3 га).

В Горайской волости борщевик будут уничтожать в деревнях Демешкино (1,18 га) и Заборовье (1,16 га), а в Островской волости - в деревне Оловяшкино (2,865 га).

В целом работы по ликвидации борщевика проведут на площади 15,945 га.