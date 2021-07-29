Общество

Более 38 миллионов рублей задолженности по зарплате взыскали псковские приставы

Более 38 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы УФССП России по Псковской области за прошедшие полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Приставы завершили 230 исполнительных производств по задолженности заработной платы в организациях Псковской области.

Всего за прошедшие полгода они взыскали задолженность по заработной плате для 281 гражданина на сумму 38 миллионов 97 тысяч рублей. Эту сумму полностью и частично выплатили 16 организаций региона. Имущество многих из организаций подвергалось аресту, в том числе их рабочее оборудование и автотранспортные средства, отметили в УФССП.

Задолженность по заработной плате получили жители области, проживающие в Великих Луках, Острове, Пскове, Плюссе и Пустошке, в том числе работодатели перечисляли деньги жителям Республики Башкортостан и Ленинградской области.

Взысканием задолженности по заработной плате в УФССП России по Псковской области занимается межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств, напомнили в управлении. В настоящее время в межрайонном отделении на исполнении находится 218 судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Работа по взысканию задолженности по заработной плате продолжается.