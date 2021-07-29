Общество

Врачи заявили об изменении симптомов COVID-19

Врачи фиксируют изменения в симптомах коронавируса у пациентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на медиков.

Среди «привычных» симптомов - отсутствие обоняния и насморк. Кроме того, к этим симптомам добавляются выраженная головная боль и боль в горле практически без кашля.

Также все чаще симптомами коронавируса становится желудочное и кишечное расстройство на фоне повышенной температуры тела, что пациенты ошибочно принимают за пищевое отравление, заметили специалисты.

Помимо этого, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество тяжелых пациентов в возрастной категории 19-35 и 35-60 лет. Участилось среднетяжелое течение болезни и у детей, обратили внимание медики.

Все перечисленное приводит к поздней диагностике коронавируса и поздней госпитализации пациентов, что снижает процент благоприятного исхода заболевания, отмечают медики и просят своевременно обращаться за медицинской помощью.