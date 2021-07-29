Общество

МЧС провело тактическое учение на великолукском заводе

Пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара на заводе «Транснефтемаш» в городе Великие Луки прошло 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Мероприятие было направлено на отработку взаимодействия местного гарнизона пожарной охраны и персонала промышленного предприятия. Во время учебной тревоги особое внимание уделили действиям по спасению людей и ликвидации пожара.

«Заводы и различные промышленные сооружения относятся к объектам повышенной пожарной опасности. Пожары на таких объектах трудно поддаются локализации и тушению, они всегда сложны и опасны тяжелыми последствиями: в случае возгорания развитие пожара может происходить очень быстро из-за наличия горючих материалов, а в результате горения могут выделяться токсичные газы. Поэтому тренировкам по тушению условных возгораний на промышленных объектах уделяется большое внимание», - пояснили в МЧС.

Так, по замыслу учения, в результате технологической вспышки произошло загорание в окрасочной камере малярного цеха с последующим воспламенением лакокрасочных изделий, отделки стен на площади 70 м², а также сильное задымление здания, где находилась рабочая смена. Автоматическая установка пожарного тушения в окрасочной камере не сработала. Сложилась угроза распространения огня по всему цеху.

Дежурный диспетчер пожарной охраны города Великие Луки, получив сообщение о пожаре, направил по указанному адресу необходимые силы и средства.

До прибытия огнеборцев к ликвидации возгорания при помощи первичных средств тушения приступила добровольная пожарная дружина из числа рабочих завода. Затем к месту вызова прибыли дежурный караул пожарно-спасательной части №6 в составе трех отделений и пожарно-спасательной части №5 в составе двух отделений.

На месте условного возгорания развернули оперативный штаб пожаротушения, определили участки тушения пожара. Для ликвидации последствий возгорания подали два ствола «А», один ствол – на защиту кровли и соседних строений.

По итогам проведенных учений поставленные цели достигнуты, личный состав готов к действиям по предназначению, добавили в ведомстве.