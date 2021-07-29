Общество

Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от COVID-19

Ревакцинация была включена в июне в рекомендации Минздрава и является закономерной процедурой: это стимул для организма для повторной выработки антител. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлию Ткаченко.

«По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка», — пояснила врач. В противном случае, по ее словам, растет шанс заболеть.

Ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Механизм тот же, что и с вакцинацией: бустерная доза вакцины действует сходным образом, соответственно, и противопоказания к ревакцинации идентичны противопоказаниям к вакцинации, отметила она.

Эксперт напомнила, что к противопоказаниям к вакцинации относятся заранее выявленная тяжелая форма аллергии на какую-либо составляющую вакцины от коронавируса, либо тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную вакцину, возраст до 18 лет, а также период кормления грудью. Временные противопоказания — ОРВИ и обострения хронических заболеваний.

«Однако в настоящий момент ВОЗ еще не одобрила массовую ревакцинацию — это связано с тем, что во многих странах большинство граждан еще не привиты первыми компонентами и расход вакцин на бустерную прививку нерационален, то есть причина экономическая. В России срок повторной прививки — полгода», — констатирует Ткаченко.