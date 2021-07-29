Общество

Сайты для продажи фальшивых дипломов заблокируют по обращению куньинского прокурора

По иску куньинского прокурора заблокируют сайты, содержащие информацию о продаже документов об образовании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, контролирующий орган выявил нарушения. Прокурор указал, что несколько интернет-сайтов содержат информацию о продаже документов об образовании.

Эти сайты предлагают своим посетителям приобрести дипломы техникумов, колледжей старого и нового образцов, дипломы о высшем образовании, дипломы кандидата или доктора наук, аттестаты о среднем образовании, а также сертификаты, подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона № 149-ФЗ за распространение такой информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статья 327 УК РФ устанавливает ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Прокурор Куньинского района для устранения данных нарушений законодательства и блокировки указанных сайтов направил административное исковое заявление в суд.