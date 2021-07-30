Общество

В ответе за базар

«Афтар, ты трус и безграмотное чмо», - по сравнению с комментариями в иных псковских пабликах эти слова в свой адрес на новостных форумах можно посчитать добродушными и веселыми. Однако даже они «тянут» на статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», по которой можно «схлопотать» штраф до 5000 рублей. Между тем, истории о том, что пскович поплатился за ругань и травлю в онлайне - штучные. Почему так происходит, как защититься от кибербуллинга и легко ли победить Интернет-троллей, мы выяснили у правоохранителей и психологов.

Интим не предлагать

Основной площадкой кибербуллинга стали соцсети, причем, согласно результатам недавнего опроса ВЦИОМ, наиболее «агрессивно» ведут себя подписчики «ВКонтакте» (22%). Менее злобная аудитория - в Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассниках» (8%).

Чаще всего люди сталкиваются с грубыми комментариями (10% опрошенных получали их в свой адрес, 49% встречали подобное по отношению к другим людям), 7% страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес (39% знают о таких случаях), 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34% встречали подобное в адрес других людей), в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи (31% были свидетелями подобных ситуаций). Есть и те, кому угрожали в Интернете насилием и публиковали интимные фотографии или видео. Большинство участников опроса считают, что лучший способ «угомонить» обидчика - заблокировать его, 19% уповают на правоохранительные органы.

В действительности до суда доходят единицы. В Псковской области такие случаи можно по пальцам пересчитать. Например, в 2017 году наделала шуму история о мужчине, который разместил ВКонтакте интимные фотографии бывшей жены с номером ее мобильного. Его признали виновным по статье 137 УК РФ (совершение незаконного распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и назначили наказание: 4 месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка.

В этом году жителя Пыталовского района привлекли к ответственности за оскорбление органов госвласти и губернатора Михаила Ведерникова. Мужчина отправил в интернет-приемную администрации Псковской области обращение в неприличной форме. Модератор проверил указанное обращение, поэтому опубликовано оно не было. Но осадочек, как говорится, остался. Автор раскаялся и заплатил штраф 3000 рублей. Эта сумма - своего рода «минималка» за подобные проступки.

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Был в псковской практике и опыт блокировки оскорбительного паблика ВКонтакте: по результатам проверки в 2015 году «прикрыли» группу «Курицы Пскова», на которую в Интернет-приемную главы региона пожаловался один из подписчиков. В сообществе, где было зарегистрировано более 13 тысяч пользователей, обсуждали фотографии женщин в непристойной форме. Основанием стала статья 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Обнадеженные успехом, жители региона попытались пожаловаться заодно и на другие паблики, однако им посоветовали обращаться за справедливостью все же по прямому адресу - в полицию или в Роскомнадзор.

Что и требовалось доказать

«В российском законодательстве нет специальной статьи за оскорбление в Сети, - объясняет сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова. - Оскорбления проходят по статье 5.61 КоАП. Оскорбление - это как публичное, так и личное «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Санкция статьи предусматривает штраф в зависимости от части для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, за публичное оскорбление - от 5 до 10 тысяч. Раньше этот состав подпадал под статью 130 Уголовного кодекса РФ, но с 2011 года она утратила силу. Распространение ложных данных и подрыв репутации подпадает под статью 128.1 УК РФ - «Клевета». «Угроза жизни» - статья 119 УК РФ».

Однако сначала факт буллинга надо будет еще доказать. Сохранить скриншоты переписок или комментариев - они станут материалом для проведения лингвистической экспертизы высказывания. В идеале - отослать ссылку нотариусу, который откроет страницу, сделает скрин и заверит его печатью. Такая «картинка» станет «железным» доказательством для прокуратуры или суда.

Должно быть понятно, что оскорбление адресовано конкретному лицу. Также необходимо установить личность виновного. Это не всегда просто: Интернет-тролли зачастую скрываются под псевдонимами, а значит, скорее всего, вам придется обращаться к администраторам сайта или соцсети для установления IP-адреса обидчика.

Если речь идет об оскорблении, то юристы рекомендуют обращаться в прокуратуру с просьбой о привлечении нарушителя к административной ответственности, а также в районный суд с требованием о компенсации морального вреда и защиты чести и достоинства. Если вы столкнулись с клеветой, идти надо в мировой суд для заявления в порядке частного обвинения. В случае травли в подростковой среде заявление подает законный представитель ребенка.

Пожалуй, самое главное: срок привлечения к ответственности по статье 5.61 - всего 3 месяца. За это время надо собрать все доказательства и ответы на запросы, установить виновных, обратиться в судебные инстанции... Не исключено, что именно мизерность срока давности отпугивает жертв Интернет-буллинга, не вдохновляет полицию, а в итоге - позволяет преследователям избежать наказания.

Верь в себя

Когда речь заходит об Интернет-травле, важно говорить не только о правовой, но и о психологической стороне проблемы. Ясно ведь, что здесь не только в штрафах дело. Псковский психолог Румия Калинина объясняет разрушительность кибербуллинга его особенностями.

«Интернет-травля - это тотальное проникновение в личную жизнь жертвы буллинга через социальные сети, электронную почту, мессенджеры, - объясняет она. - От него не избавиться, поменяв свое социальное окружение (школу, место учебы или работы), закрывшись дома, ночью и в другом городе. Негативная информация распространяется с молниеносной скоростью среди огромного количества людей, даже тех, кто не знаком с жертвой лично, но поддерживает хейтера. При этом «злые» посты, «обидные» фотографии могут проявляться через несколько месяцев и даже лет, возвращая буллинг на новый круг. Как правило, Интернет-агрессор анонимен, и, следовательно практически безнаказан, что создает у жертвы еще большее ощущение беспомощности».

Как рассказала нам психолог, в числе основных мотивов агрессоров исследователи называют стремление «выделиться», быть на виду, получить иллюзию влияния на других людей (как на жертву, так и на своих сторонников). Есть Интернет-агрессоры, которые считают себя исключительными, уникальными по той или иной причине и делят людей на «своих» и «чужих» (это травля на основе национальных, этнических, религиозных и пр. различий).

Кто-то издевается из скуки и отсутствия продуктивных интересов, кто-то таким образом отыгрывает свои собственные негативные переживания в ситуации обесценивания (меня уволили - обзову в комментариях лохом того, кто получил повышение, от меня ушел парень - размещу-ка я в псковским паблике анонимный пост о том, какой он «урод»). «За всеми этими причинами стоит человек с заниженной самооценкой, неуверенностью в себе, склонный обвинять, а не менять себя», - подчеркивает Румия.

Сложнее с портретом потенциальной жертвы кибербуллинга. Дело в том, что ею может стать... практический любой. «В этом тоже есть особенная разрушительность кибербуллинга - человек не понимает, почему именно он становится объектом хейтерской атаки, что он сделал неправильно, что нужно сделать чтобы прекратить преследование, - говорит психолог. - Вместе с тем, этот факт является основным способом минимизировать психологические последствия буллинг-атаки: понимать, что агрессия не имеет к вам никакого отношения, и ваша задача - отойти подальше, чтобы «не испачкаться».

Взрослые люди, столкнувшиеся с травлей в Интернете, редко идут к психологу, чаще к специалистам обращаются родители подростков, ставших жертвой онлайн-агрессии. Помочь своему ребенку можно чисто технически - заблокировать обидчика, сменить школу, заявить в полицию. Но не стоит забывать и о психике подростка. «Мы получаем разную информацию о себе от окружающих. И здесь важно, какой информации мы верим, а какой - нет, - напоминает Румия Калинина. - В этом случае важно даже не количество (если много человек говорит мне, что я плохой, значит, это правда), а как это соотносится с тем, что я знаю о себе. Именно поэтому уязвимыми оказываются люди, не уверенные в себе, так как они начинают верить хейтерам. Вот мы и работаем над верой в себя».

Психология психологией, однако немаловажно прорабатывать правовую сторону противостояния кибербуллингу, убеждена психолог. «Борьба с кибер-агрессорами должна перестать быть личным делом жертвы, жертва должна знать, что государство тоже на ее стороне», - подчеркивает наша собеседница.

Российский законодатель пытается решить проблему Интернет-агрессии, но пока на уровне «давайте регистрировать ВКонтакте по паспорту или телефону». Год назад депутаты-единороссы предлагали увеличить размер штрафов. Есть также мнение, что необходимо обязать администраторов сайтов и соцсетей модерировать контент форумов (что, на наш взгляд, почти нереально). А пока суть да дело, оскорблений в сетях меньше не становится. Трэш-стримеры, пранкеры, хейтеры, тролли - весь этот зоопарк становится не то чтобы нормой, но привычным, повседневным явлением. И это не может не тревожить.

Елена Никитина